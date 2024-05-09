Словаччина заявила, що українці стали частіше незаконно перетинати кордон

Зростання незаконного перетину кордону українськими чоловіками спостерігається нині в Словаччині. Про це заявила прес-секретар словацької прикордонної поліції Агнеса Коперницька, повідомляє Barron’s.

За перші чотири місяці цього року прикордонники затримали, а згодом відпустили 338 українців. За такий же період 2023 року було зафіксовано 166 аналогічних випадків.

«У перший тиждень травня ми затримали 45 людей на зеленому кордоні. За той же період минулого року їх було четверо», — зазначила чиновниця.

За її словами, українських чоловіків затримують, видають їм дозвіл на перебування в Словаччині, а згодом відпускають.

«З початку війни не було жодного випадку видворення іммігрантів зі Словаччини до України», — розповіла Коперницька.

З початку повномасштабної війни у Словаччині на кордоні зловили загалом 1484 українця.

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Наразі перебування у прикордонній смузі на Вінниччині є «реламентованим». Щоб вінничанам приїхати по справам, приміром, у Могилів-Подільський чи Ямпіль, потрібно отримати відповідне погодження прикордонників. На теренах регіону за видачу документів на право перебування у прикордонній смузі відповідає Могилів-Подільський прикордонний загін.

«Постановою № 1292 від 7 грудня 2023 року Урядом України внесені зміни до Постанови КМУ від 27 липня 1998 р. № 1147 «Про прикордонний режим». Зокрема, зміни передбачають введення обмежень щодо вільного в’їзду, перебування, проживання, провадження робіт й пересуванні осіб у прикордонній смузі (на ділянці місцевості завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону).

На ділянці відповідальності Могилів-Подільського прикордонного загону обмеження полягають у необхідності отримання дозволу особами, які планують перебувати у межах прикордонної смуги на території Могилів-Подільського та Тульчинського районів Вінницької області.