Скандал на Євробаченні: дискваліфіковано співака Йоста Кляйна

Грандіозний скандал стався за декілька годин до початку фінала Євробачення. З його учасників виключено представника Нідерландів Йоста Кляйна.

Пояснення у заяві EBU (Європейська мовна спілка) традиційно для цієї організації малозрозуміле.

Зазначається, що шведська поліція розслідувала скаргу жінки-учасниці знімальної групи після інциденту, який відбувся після його виступу в півфіналі ввечері 9 травня. А тому поки триває судовий процес, було б недоцільно, щоб він продовжував брати участь у конкурсі.

В іншій частині заяви йдеться про нетерпимість організації до неналежної поведінки… Тобто абсолютно немає ніяких чітких пояснень, що саме зробив Кляйн. А тому важко оцінити, чи правильне рішення ухвлено організаторами конкурсу.

Нідерландський мовник AVROTROS каже, що шокований рішенням про дискваліфікацію. Мовляв це не спідставно з тим, що відбулося. Згодом Нідерланди мають повернутися до цього питання.

Додамо також, що були чутки про те, що Кляйн покараний за репліку щодо участі в конкурсі представниці Ізраїлю, однак в EBU це категорично спростовують.

Можливо це карма? Справа в тому, що Йост Кляйн раніше випустив пісню про «любов до Росії» та бажання одружитися на «російській жінці». Сталося це в березні 2022 року (через місяць після повномасштабного вторгнення в Україну). У 2023 році він записав пісню з групою «Russian Village Boys».