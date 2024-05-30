Систему «Розумний автовокзал» у 2024 році планується впровадити ще на трьох автовокзалах України

Система «Розумний автовокзал», розробником якої є компанія «Укрпас» і яка вже функціонує на Центральному автовокзалі Києва та на автостанції «Дачна», може бути впроваджена ще на трьох автовокзалах України. Про це повідомив власник компанії «Укрпас», розробник інноваційної системи Олег Міщенко.

«Як і обіцяли, компанія «Укрпас» планує впроваджувати автостанційне рішення або систему «Розумний автовокзал» на інших автостанціях. Зараз система вже працює на Центральному автовокзалі Києва та запущена на автостанції «Дачна». Наступним кроком плануємо впровадити її на трьох автостанціях, при чому в різних регіонах країни», — повідомив Олег Міщенко.

Нагадаємо, що система «Розумний автовокзал» — це інноваційна комплексна цифровізація послуг для перевізника, автостанції та пасажира. Автостанційне рішення передбачає ряд покращених послуг для пассажира, а саме: онлайн розклад руху автостанцій на будь-якому пристрої з можливістю бронювання квитків, систему продажу квитків у касах автостанцій на всі види транспорту, веб-портал для бронювання та продажу квитків, термінали самообслуговування з продажу квитків, розширений спектр послуг завдяки цифровому квитку та ін.

Що стосується водіїв, то автостанційне рішення передбачає новітню систему диспетчеризації, яка фактично повністю прибирає паперову роботу автостанції та зменшує навантаження на водіїв.

Також передбачено впровадження застосунку для водія, автоматизований заїзд на автовокзал, реєстрація заїзду/виїзду автобусів та постановка на платформу, єдина посадкова відомість, сайт/каси/термінали/агенції/ консолідатори/пткс/застосунки, реєстрування запізнення/скасування рейсів, формування звітів та ін.

Крім того, система «Розумний автовокзал» передбачає функціонування особистого кабінету для перевізника, водія, пасажира та автостанції.