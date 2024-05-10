Синоптики повідомили, якої погоди чекати у вихідні

У найближчі вихідні в кількох областях України пройдуть незначні дощі, в деяких регіонах слід чекати заморозків на поверхні ґрунту, а в день на всій території країни буде помірно тепло, повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 11 травня, на Чернігівщині і Сумщині вночі місцями невеликий дощ, а вдень короткочасні дощі пройдуть майже в усій країні, крім південних областей.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +5-10°, вдень +14-19°, у південній, південно-східній частинах і на Закарпатті до +22°.

У Києві 11 травня — вночі без опадів, удень місцями незначний дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +8-10°, вдень +16-18°.

У неділю, 12 травня, в Україні переважно сухо, вдень на північному сході країни місцями — незначний дощ. Вітер північно-західний із переходом у північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі на Закарпатті та в південній частині +4-9°, на решті території +2-7° (у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій і Луганській областях заморозки на поверхні ґрунту до -5°); вдень +14-19°, у північних, більшості західних і центральних областей +9-14°.

У Києві в неділю, 12 травня, без опадів, вітер північно-західний із переходом у північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +4-6°, вдень +12-14°.