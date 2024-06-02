Сина Байдена судитимуть за зберігання та вживання наркотиків

У США днями почнеться суд над Хантером Байденом – сином чинного президента країни — за звинуваченням у вживанні наркотиків. Про це у суботу, 1 червня, повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Байдена-молодшого судитимуть лише через кілька днів після історичного обвинувального вироку експрезиденту Дональду Трампу. Ці дві події можуть внести нову порцію невизначеності у вибори 2024 року.

У понеділок, 3 червня, розпочинається відбір присяжних у першій із двох справ, яких Хантер Байден намагався уникнути роками, щоб не потрапити до в’язниці та вберегти свого батька, президента Джо Байдена, від політичних і особистих потрясінь під час балотування на другий термін, найімовірніше, проти Трампа.

Судовий процес у Вілмінгтоні, штат Делавер, за трьома федеральними звинуваченнями у незаконному поводженні зі зброєю, розкриє глибину вживання наркотиків молодшим Байденом. Прокурори стверджують, що в цей період він збрехав про зловживання наркотичними речовинами у федеральній формі, щоб незаконно придбати вогнепальну зброю, пише агентство.

Спеціальний адвокат Девід Вайс заявив, що планує підняти болючі події з минулого сім’ї Байденів, пов’язані з поведінкою Хантера і подіями за участю президента. Проте чиновники Білого дому здебільшого розглядають судовий процес як приватну справу сина Байдена, пов’язану з його особистою поведінкою багаторічної давнини.

За словами наближеної до президента людини, під час процесу Байден старший поїде до Франції та звідти буде стежити за процесом, насамперед, як стурбований батько, що підтримує одужання сина від залежності.

Джерело Bloomberg повідомило, що Білий дім не планує публічно втручатися у судовий процес. Однак ці плани можуть змінитися, і співрозмовник видання не виключив, що президент може реагувати на події в режимі реального часу.

Раніше повідомлялося, що Хантеру Байдену загрожує 25 років тюрми через справу про незаконне володіння зброєю.