 

Сили оборони звільнили велику територію на Кремінському напрямку

  1. 17.06.2024
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Бійці Сил оборони вибили російських окупантів з досить великої території у потрощеному війною Кремінському лісі (Серебрянському лісництві) на Лиманському напрямку і закріпилися на ній.

Це зафіксував на своїй актуальній карті авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState», позначивши звільнену ділянку блакитним кольором.

Також помітно зсунулася у бік ворога (на північ і схід) і сіра зона активних боїв.

Вчора пресслужба 12-ої окремої бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України повідомила, що це зробили її бійці та побратими з бригади «Буревій» НГУ.

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