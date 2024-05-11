Сили оборони відійшли з деяких позицій на півночі Харківщини

Бійці підрозділу ударних безпілотних авіаційних комплексів «Гострі Картузи» Сил оборони підтверджують, що російські окупанти взяли під контроль кілька сіл біля кордону на Харківщині, однак прямо вказують, що досі вони перебували у санітарній сірій зоні, тобто там не було наших захисників і укріплень. Це було ввечері 10-го травня. А вже через добу вони повідомили, що відступити довелося ще від одного села.

Мова про село Глибоке.

«О чотирнадцятій годині розпочалися бої за н.п. Глибоке, який має стратегічне значення. Росіяни вмирають пачками, але все одно давлять і місцями досягають успіху. Ніч буде дуже складна», — йдеться в повідомленні.

Підрозділ також показав відео з Харківщини.

«Сьогодні в ході важких боїв наші оборонці були змушені відійти ще з декількох своїх позицій, ще один населений пункт сьогодні повністю відійшов під російський контроль. Станом на 20:00 йдуть бої за населений пункт Глибоке», – говорять бійці на відео.

Проєкт DeepState повідомив, що на одному з відео підрозділу «Гострі картузи» ворожа піхотна колона рухається південніше села Мороховець.

Нагадаємо, напередодні Гострі картузи оприлюднили фотографії знищених загарбників, зроблені сьогодні безпілотними літальними апаратами. На одній, зробленій на території РФ, показано знищені чотири бойові броньовані машини і вантажівка. Тобто вони не змогли перетнути кордон. Однак: «Частина техніки все ж таки проскочила, тепер ми шукаємо її по посадках».

На іншій світлині ще одна спалена ББМ, а поруч, здається, чотири трупи інтервентів. Де саме це знято, не вказано.