 

Сили оборони розгромили російських окупантів під Вугледаром

  1. 31.10.2022
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Сьогодні Державна прикордонна служба України розповіла про «військову таємницю» — штурмові дії на вугледарському напрямку на півдні Донецької області, про які вже дві доби мовчить Генеральний штаб Збройних сил України. 

Ворожий наступ розпочався вчора на світанку: «Артилерійська підготовка противника з мінометів, реактивної й ствольної артилерії тривала близько двох годин. Згодом загарбники, силами до двох взводів піхоти під прикриттям бойових машин, перейшли до штурму позицій українських захисників».

Але прикордонники дали гідну відповідь російським окупантам: «Влучним вогнем знищили ворожу БМП разом з екіпажом, а піхоту противника розсіяли. Відступаючи під вогневим ураженням наших бійців російські військові залишали своїх вбитих та поранених».

На представленому відео в чиємусь окопі видно труп інтервента, чиясь мертва рука… Ще одного 35-річного загарбника (контрактника з Ростова) взяли в полон й надали йому медичну допомогу.

Місцеві мешканці підтверджують тяжкі бої за Павлівку під Вугледаром, але захопити Павлівку ворогу не вдалося. Визнає це і терорист Олександр Ходаковський, який вже два дні в подробицях описує штурми агресором Павлівки.

А спікер ГШ ЗСУ Олександр Штупун і сьогодні в вечірньому зведенні нічого про це не сказав, але зазначив артобстріли «з танків та артилерії різних типів у районах населених пунктів Времівка, Вугледар та Павлівка».

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