Шахтар вдруге програв у поточному чемпіонаті

У четвертому турі чемпіонату України з футболу Олександрія здобула перемогу над Шахтарем з хокейним рахунком 4:3.

Відзначимо, що вже на 25-й хвилині гірники вели у рахунку 2:0 (автогол Шабанова і гол Криськіва), але команда з Кіровоградщини здійснила суперкамбек.

Хет-трик Олександра Філіппова і гол Калюжного вивели Олександрію вперед.

Все, на що спромігся Шахтар, це скоротити рахунок на 5-й доданій хвилині матчу — відзначився Педріньо.

Олександрія після трьох турів набрала максимальні 9 очок і очолила турнірну таблицю. Шахтар в чотирьох матчах двічі програв… Провальний старт чемпіонів.