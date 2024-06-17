 

Сервіс Megogo не дав українцям подивитись стартову гру збірної на Євро-2024

  1. 17.06.2024
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На жаль, в Україні можна подивитися Євро-2024 лише на платному сервісі. За виключенням певних ігор, що покаже Суспільне.

Офіційним транслятором першості в Україні є медіасервіс MEGOGO. Усі матчі в режимі прямої трансляції ексклюзивно будуть доступні на телеканалах Мегого Футбол. Усі матчі будуть доступні за передплатою. Але! Сьогодні і там стався великий облом (як і у нашої збірної, яка розгромно 0:3 програла румунам).

Сервіс Мегого не зміг забезпечити якісну послугу українцям з трансляції стартового матчу збірної України з футболу: транляція припинилася на 66 хвилині, а сам сервіс завис.

Можливість перемкнутися на іншого транслятора була тільки у тих, хто мав альтернативного кабельного постачальника послуг телебачення, а не тільки Мегого.

Трансляцію було відновлено тільки на 89-й хвилині. В паузі на сервісі Мегого працювала тільки реклама.

До речі, на Суспільному у другому таймі теж зникла картинка матчу, але її відновили десь за дві хвилини.

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