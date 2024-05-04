Серебряные серьги: тренды следующего сезона

Ювелирная мода не слишком отличается от одежды и обуви в контексте переменчивости. Каждый сезон дизайнеры и стилисты предлагают нам новые тренды. И если когда мы говорим про кольца или цепочки, то тренды формируются на несколько сезонов, то в случае с серьгами тренды нас ждут каждый новый сезон. Сегодня мы расскажем вам про тренды на серебряные серьги купить украина, которые уже нас поджидают в 2024 году.

Наборные серебряные серьги

Серебряные серьги, вдохновленные модными трендами на подиумах Парижа и Милана, а также представленные на страницах глянцевых модных журналов, стали излюбленным выбором звезд. Среди поклонниц этого стиля выделяются такие иконы, как Рианна, Майли Сайрус и Кайли Дженнер. Если у вас есть несколько пирсингов в одном ухе, наборы серебряных сережек становятся экономичным способом изменить ваш облик, не прибегая к покупке новых украшений. Вы можете легко экспериментировать, используя те серьги, что уже есть у вас.

Выбирайте стопку из двух или трех аксессуаров с кольцами и гвоздиками для сдержанной элегантности. Либо сделайте яркое заявление, выбрав крошечные пусеты с бриллиантами, которые простираются до самого уха. Наборные серебряные серьги — это отличный способ экспериментировать с аксессуарами, но при этом важно следить за единообразием в выборе украшений, чтобы ваш образ выглядел гармонично. Все это делает наборные серебряные серьги не только стильным, но и универсальным решением для тех, кто стремится подчеркнуть свою индивидуальность через моду.

Серебряные серьги хагги

Мода и ювелирные изделия могут находиться под настолько сильным влиянием прошлого, что многие тенденции представляют собой просто новые вариации того, что было популярно в определенный момент истории, то же самое касается и сережек. От мини-юбок и туфель на платформе до мешковатых джинсов и миниатюрных топов — мода 2022 года во многом отдает дань уважения таким эпохам, как 1960-е, конец 90-х и начало нулевых. Таким образом, вполне логично, что серьги хагги вернутся в качестве одного из самых популярных вариантов серебряных сережек в 2024 году.

Концептуально серебряные хагги напоминают серьги кольца. Только они уже не круглые, а скорее прямоугольные. Благодаря такой форме они максимально близко держатся к мочке ухе. На данный момент это один из самых удобных форматов серебряных сережек. Ничто не цепляется за одежду или волосы, быстро надеваются и надежно фиксируются. Многие хагги будут украшены бриллиантами и фианитами, а другие будут украшены драгоценными камнями, которые добавят немного цвета.

Серебряные серьги с цветными камнями

В прошлом сезоне мы говорили про кольца с цветными камнями, но сейчас ситуация немного изменилась. Учитывая, что в 2024 году максималистские аксессуара снова будут актуальны, вполне логично, что в этом году радужные украшения тоже войдут в моду. Особенно серебряные серьги с драгоценными камнями ярких цветов.

Подобные серьги это не только отличный тонкий способ добавить цвета вашему образу, но и придать ему немного индивидуальности. Драгоценные камни могут иметь для кого-то очень личное значение, особенно если он выбран по знаку зодиака. Но это не значит, что вам нужно выбирать конкретную пару серебряных сережек с драгоценными камнями только потому, что в них есть ваш камень. Вы можете экспериментировать, используя некоторые самые популярные и благородные самоцветы, например, изумруд, рубин, сапфир. К тому же, этот тренд не перестанет быть актуальным. Серебряные серьги с драгоценными камнями — аксессуар вне времени.