Румунія не пустила делегацію РФ на сесію ПА ОБСЄ

Румунія через війну Росії проти України відмовила усій російській делегації у видачі віз на сесію Парламентської асамблеї ОБСЄ, яка має відбутися у Бухаресті. Про це повідомив російський сенатор Григорій Карасін у своєму Telegram-каналі.

Він розповів, що на адресу Росії надійшла нота МЗС Румунії.

У документі йдеться, що з урахуванням «російської агресії проти України» жодному з членів делегації Росії не видадуть візу і не дозволять в’їзд до країни.

Сесію ПА ОБСЄ заплановано на кінець червня.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Болгарія відмовила у прольоті літака глави МЗС РФ, якщо на борту буде перебувати офіційна речниця російського дипломатичного відомства Марія Захарова. Через те тоді російський міністр Лавров прибув у столицю Північної Македонії на міністерську зустріч ОБСЄ через Грецію, а не Болгарію.

Навіщо їх взагалі покликали? Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що допуск міністра закордонних справ Росії на саміт ОБСЄ є виправданим, оскільки «важливо, щоб він особисто почув критику у бік РФ».