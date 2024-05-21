 

Румунія готує новий пакет зброї для України

  1. 21.05.2024
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Румунія готує новий пакет військової допомоги для потреб ЗСУ. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram за підсумками переговорів з румунським колегою Клаусом Йоханнісом у вівторок, 21 травня.

«Провів розмову з Клаусом Йоханнісом і подякував Румунії за підтримку, зокрема за новий пакет військової допомоги, який готується. Поінформував президента Йоханніса про поточну ситуацію на полі бою та ключові оборонні потреби України, особливо в ППО різних типів», – написав Зеленський.

За його словами Україна і Румунія прискорять спільну роботу над двосторонньою угодою у сфері безпеки.

«Я вдячний президенту Йоханнісу за те, що він підтвердив свою участь у Саміті миру, а також за готовність докласти зусиль для заохочення участі інших країн», – додав український лідер.

Раніше стало відомо, що Румунія відкрита для обговорення відправки системи Patriot в Україну, але Бухарест хоче побачити, що отримає натомість.

Таку заяву Йоханніс зробив 7 травня після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні. Він зазначив, що протягом останніх кількох тижнів точилася дискусія про те, хто може надати Patriot Україні.

«Президент Байден згадав про це … під час нашої зустрічі, і я сказав, що я відкритий для обговорення. Я повинен обговорити це у Вищій раді оборони, щоб побачити, що ми можемо запропонувати, і що ми можемо отримати натомість, тому що неприйнятно залишити Румунію без протиповітряної оборони, — сказав Йоханніс.

Як повідомляється, президент США Джо Байден прийняв президента Румунії Клауса Йоханніса у вівторок в Білому домі. Зустріч в Овальному кабінеті мала відзначити два десятиліття членства Румунії в НАТО.

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