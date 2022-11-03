 

Ршисти повідомляють, що залишили Правдине під Херсоном

  1. 03.11.2022
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Продовжує скорочуватися кількість ракетно-артилерійських ударів Збройних сил України, які вони завдають по російським окупантам на Херсонському напрямку. Так, у звіті станом на дванадцяту годину третього листопада спікер Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров розповів, що «протягом ночі виконано понад пів сотні вогневих завдань».

В тому числі, нанесено результативні удари по альтернативній переправі в районі автомобільного Антонівського мосту через Дніпро біля Херсону, а також по скупченню ворожої техніки в районі Чорнобаївки північніше Херсону.

Будемо сподіватися, що зменшення кількості ударів компенсується їх точністю та вагомістю цілей.

Тим часом, блогер з окупованих територій «Necro Mancer» знайшов в рашистських соціальних мережах неперевірені чутки про те, що агресор (56-ий десантно-штурмовий полк РФ) начебто залишив Правдине (на мапі ми позначено червоним квадратиком) між Херсоном і Миколаєвом.

А також, що ворог вже начебто готується захищати Нову Каховку вже на лівому (східному) берегу Дніпра.

Ми, звісно, не проти, але інформація вимагає підтвердження. Тим пче, що в командованні ЗСУ прямим текстом говорять, що зараз висока ймовірність проведення Росією ІПСО, метою якої є створення враження, що населені пункти залишені й у них безпечно може заходити ЗСУ.

Насправді, російські фашисти здебільшого готуються до боїв, в тому числі і вуличних у самому Херсоні.

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redtram
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