Розблокування кордону з Польщею суттєво збільшило товарообіг

Після розблокування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні вантажопотік агропродукції з України збільшився на 20%. Про це повідомив перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький в ефірі Українського радіо.

«Якщо ми подивимося цифри у другій декаді квітня і зараз, після повного розблокування (українсько-польського кодона), то фактично маємо плюс 20%», — сказав він.

За даними Висоцького, одразу збільшився обсяг товарообігу, перш за все експорту, який відбувається автомобільним транспортом, йдеться про аграрну продукцію різних типів.

Зокрема, якщо в другій декаді квітня 2024 року середній обсяг перевезень становив 13 тис. тонн на добу, то 28-29 квітня — 16 тис. тонн.

Чиновник нагадав про переговори між аграрними міністерствами й аграрними асоціаціями України на Польщі, «де вдалося на цифрах пояснити, що це не український фермер є проблемою для польського фермера».

«Потім провели ще декілька проміжних зустрічей по секторах, а далі підтвердили домовленості 23 квітня, коли вже вдалося врегулювати ситуацію, й погодили знову провести спільний дзвінок 7 травня», — зазначив перший заступник міністра агрополітики.

Як відомо, у ніч на 29 квітня польські фермери розблокували усі пункти пропуску на кордоні з Україною.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що завдяки розблокуванню кордону з Польщею державний бюджет України за тиждень додатково надійшло 2,5 млрд гривень.

Загалом надходження до держбюджету від митних платежів у квітні становили 49,1 млрд грн, що на 6,4 млрд грн більше встановленого Мінфіном індикативного показника.

Нагадаємо, польські фермери в лютому почали блокувати КПП, протестуючи проти ввезення української агропродукції, планів Єврокомісії продовжити економічний безвіз з Україною ще на рік, а також проти «зеленого курсу» ЄС. У квітні пропускні пункти почали відновлювати роботу.