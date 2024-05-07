Російські загарбники захопили нову позицію на Куп’янському напрямку

Російські окупанти незначно просунулися вперед на Куп’янському (Сватівському) напрямку: «Орки мали невеликий успіх між (вільною) Стельмахівкою та (окупованою) Коломийчихою, їм вдалося захопити позиції в посадці».

Про це повідомив Телеграм-канал «Трикутник», який висвітлює хід бойових дій у Луганській області (де розташовані вищевказані села) та в прилеглих районах Харківщини і Донеччини.

На оприлюдненій ним мапі захоплена російськими фашистами територія позначена помаранчевим кольором.

Тим часом речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій у сьогоднішньому зведенні за минулу добу, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», про дану ділянку фронту зазначив наступне:

«На Куп’янському напрямку захисники України відбили чотирнадцять атак у районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині».