Російські загарбники захопили нову позицію на Куп’янському напрямку
Російські окупанти незначно просунулися вперед на Куп’янському (Сватівському) напрямку: «Орки мали невеликий успіх між (вільною) Стельмахівкою та (окупованою) Коломийчихою, їм вдалося захопити позиції в посадці».
Про це повідомив Телеграм-канал «Трикутник», який висвітлює хід бойових дій у Луганській області (де розташовані вищевказані села) та в прилеглих районах Харківщини і Донеччини.
На оприлюдненій ним мапі захоплена російськими фашистами територія позначена помаранчевим кольором.
Тим часом речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій у сьогоднішньому зведенні за минулу добу, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», про дану ділянку фронту зазначив наступне:
«На Куп’янському напрямку захисники України відбили чотирнадцять атак у районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині».
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