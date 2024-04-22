Російські загарбники вдарили по телевежі у Харкові

Російські фашисти завдали чергових ударів по Харківщині. У Харкові атаковано телевізійну інфраструктуру, повідомив очільник місцевої ОВА Олег Синєгубов у Telegram в понеділок, 22 квітня.

«Окупанти завдали удар по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові. Під час тривоги співробітники перебували в укритті. Людських жертв немає. На цю хвилину є перебої із сигналом цифрового телебачення», – написав він.

Синєгубов вчергове закликав громадян довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Також він повідомив, що росіяни скинули керовану авіабомбу на територію недіючого м’ясокомбінату у Вовчанську, а у місті Дергачі та селі Слобожанське Харківського району зафіксовані влучання у відкриту територію. Інформації про постраждалих поки немає.

Тим часом у соцмережах з’явилося відео ураження телевежі у Харкові.

Зазначимо, у Харкові місцева влада зможе звільняти міський бізнес від податків. Про це 12 квітня повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, виступаючи на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.

«Рішенням уряду ми дозволили місцевій владі звільняти бізнес від місцевих податків. Це три податки: єдиний податок, орендна плата та плата за майно», — повідомив тоді прем’єр-міністр.

Також Кабмін доручив кільком відомствам терміново забезпечити Харкова мобільними модульними котельнями, когенераційними установками, генераторами для багатоповерхівок.

Нагадаємо, 22 березня 2024 року фашистська Росія знищила Зміївську ТЕС на Харківщині, через що обласний центр фактично залишився без електрики. З тих пір ворог чи не щодня б’є по місту і його інфраструктурних об’єктах ракетами, дронами, а з недавнього часу ще й керованими авіаційними бомбами.