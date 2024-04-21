Російські війська захопили більшу частину Новомихайлівки

Російські окупанти відчутно просунулися вперед в районі Новомихайлівки на Мар’їнському напрямку і в самому селі. Однак заяви рашистів про захоплення всього села наразі не відповідають дійсності.

Про це у сьогоднішньому зведенні у своєму Телеграм-каналі повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState»:

«В Новомихайлівці є просування москалів, більша частина села під ворогом. Крім того, йдуть бої й південніше населеного пункту. Рано чи пізно це село буде окуповано — 79-а десантно штурмова Таврійська бригада і придані підрозділи зробили й так набагато більше, ніж від них очікували».

При цьому на своїй мапі «DeepState» позначив червоно-коричневими штриховкою і пунктиром втрачені території, на яких закріпилися загарбники. Окрім того, ми червоною стрілочкою умовно позначили місце зсуву сірої зони в наш бік.

Станом на зараз ворог контролює щонайменше 80% території знищеного села, решта перебуває у сірій зоні.