Російські війська розгорнули понтони на Курщині

У Курській області РФ загарбники цілком спокійно компенсують втрату мостів через річку Сейм понтонними переправами. Так, «Радіо Свобода» оприлюднило супутникові знімки від 26 серпня з понтоном біля села Зване (в двох кілометрах від раніше ушкодженого мосту).

Це вже четверта переправа, яка наведена інтервентами через річку. Раніше такі ж з’явилися в Карижі і ще дві біля Глушкового. Вони начебто обстрілювалися, однак функціонують; можливо, відновлюються.

Тим часом, просування ЗСУ на Курщині припинилися. Прогнози про критичне становище загарбників у Глушківському районі, оточених з трьох сторін ЗСУ, а з четвертої річкою, не виправдалися.

Але й здобуток, який мають ЗСУ на сьогодні, досить серйозний. За даними головнокомандуючого ЗСУ Олександра Сирського, під нашим контролем знаходяться 100 населених пунктів і територія майже у 1300 квадратних кілометрів.

«Розширяємо зону контролю на території країни 404 (тобто РФ)», — лаконічно і без подробиць сьогодні об 11:12 повідомив Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?», який адмініструється нашими захисниками.

Можливо, мова йшла про атаку Збройних сил України на прикордонний пропускний пункт окупантів біля Нехотіївки Бєлгородської області РФ. Принаймні про це вранці повідомляли рашистські «воєнкори» і російські засоби масової інформації, однак ніякої достовірної інформації з цього приводу ми не помітили.