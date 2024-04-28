Російські окупанти захопили нові території на Авдіївському напрямку

Російські окупанти продовжують наступ вздовж вулиць Садова та Першотравнева у селі Новокалинове на Авдіївському напрямку. Про це сьогодні з посиланням на наших захисників повідомив Телеграм-канал «Донбас Оперативний».

Підтверджує успіхи загарбників у цьому населеному пункті і авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись для порівняння скриншоти його карти за 27 та 28 квітня.

На останньому він відчутно змістив сіру зону (активних ближніх боїв) в наш бік, що ми умовно позначили червоними стрілочками.

Якщо станом на початок минулої доби Збройні сили України впевнено контролювали західну половину Новокалинового, на сьогодні – одну шосту села. Крім того, сіра зона поглинула велику територію південніше населеного пункту.

З урахуванням географічних особливостей, а головне загального активного наступу загарбників на Авдіївському напрямку можна бути впевненим, що більша частина сірої зони незабаром буде остаточно втрачена.