 

Російські окупанти просунулися на Куп’янському напрямку

  1. 10.06.2024
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Російські загарбники захопили територію площею в 0,37 квадратних кілометри (37 гектарів) на північний захід від нещодавно окупованого села Іванівка Харківської області (Сватівський або Куп’янський напрямок).

Про це о 14:51 з посиланням на західних OSINT-дослідників повідомив Телеграм-канал «Трикутник», який висвітлює хід бойових дій у Луганській області та сусідніх районах Донеччини і Харківщини.

У свою чергу, блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» о 14:36 про цю частину фронту написав наступне:

«На певних ділянках Куп’янського напрямку ситуація сильно ускладнилась, наприклад, в районі Стельмахівки орки вже декілька днів, як перейшли до активних дій, піджимають з декількох сторін, намагаються взяти в оточення підрозділи Сил оборони.

Поки це не виглядає як масштабний наступ на всьому напрямку, лише активізація в районі окремих населених пунктів. Проте на деяких спокійних ділянках Куп’янського напрямку, за даними розвідки, також йде накопичення сил для відновлення активних штурмових дій».

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