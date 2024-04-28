Росіянин вбив двох українців у Німеччині

Росіянин напав та зарізав двох українців у баварському містечку Мурнау (Німеччина). 36-річний чоловік помер від важких ножових поранень на місці, а 23-річного хлопця доправили до лікарні з тяжкими травмами, де він теж згодом помер.

Про це повідомляє DW в неділю, 28 квітня.

Зловмисник — громадянин РФ — проживав неподалік місця вбивства. Йому 57 років. Поки що невідомо, чи був нападник знайомий із жертвами, які проживали в районі Гарміш-Партенкірхен, і які мотиви його злочину.

Затриманий нині перебуває під слідством за підозрою у подвійному вбивстві. Прокуратура запросила ордер на його арешт.

Росіянин тепер має постати перед слідчим суддею у районному суді 28 квітня.

«Ми все ще знаходимося на початку розслідування. Точний перебіг подій, передумови та мотиви тепер є предметом кримінального розслідування», — повідомив прес-секретар регіонального поліцейського управління Даніель Кац.

Нагадаємо, днями двоє російських воєнних злочинців убили п’ятьох людей в окупованій частині Херсонської області. Серед убитих — мирні жителі, окупаційна «глава села» та військовослужбовці ЗС РФ. Про це з посиланням на своє джерело повідомляє російське видання ASTRA, що позиціонує себе як незалежне.

ЗМІ зазначає, що 65-річну Валентину Старченко знайшли у житловому будинку в окупованому селі Подо-Калинівка Херсонської області 23 квітня. За інформацією журналістів, злочинці розстріляли жінку в живіт, підпалили хату та втекли.

У селі Абрикосівка невідомі ударами по голові вбили окупаційну «голову села» 54-річну Любов Тимчак та російського військовослужбовця 40-річного Олексія Глініна. Будинок з тілами теж підпалили.

«Ще двох людей в Абрикосівці розстріляли — 32-річного місцевого жителя Сергія Шуваєва та військовослужбовця ЗС РФ, чию особу не встановлено. І тут тіла теж підпалили», — йдеться в повідомленні

Підозрюваними у всіх цих вбивствах є двоє військовослужбовців ЗС РФ: 34-річний Олександр Осипов (на першому фото) і раніше неодноразово засуджений 36-річний Олександр Кайгородцев (на другому фото). Нині обидва підозрювані затримані. Кримінальні справи не порушено.

ЗМІ зазначає, що нині їхні мотиви невідомі.