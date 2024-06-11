 

Росіяни втратили винищувач-бомбардувальник «Су-34» разом з екіпажем

  1. 11.06.2024
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В безлюдній гірській місцевості в Північній Осетії-Аланії (Кавказ) розбився винищувач-бомбардувальник «Су-34» (разом з екіпажем з двох пілотів) повітряно-космічних сил російських окупантів.

Про це масово повідомляють засоби масової інформації з посиланням на міністерство оборони фашистської РФ. Літак упав під час виконання планового навчально-тренувального польоту.

Попередньою причиною авіакатастрофи називають технічну несправність. Telegram-канал «Mash» вказує, що це сталося біля села Гірський Дзуарикау, де уночі чули вибух.

Деякі ЗМІ і коментатори вказують, що після запровадження західних санкцій в РФ зросла кількість авіакатастроф через технічні несправності як в цивільній, так і в військовій авіації.

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