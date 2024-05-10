Росія здійснила спробу масованого прориву на Харківщині

Різко загострилася ситуація на державному кордоні між Харківською областю України і Бєлгородською РФ. Про це у своїх Телеграм-каналах повідомляють військові блогери і наші захисники.

Зокрема, о 9:06 Станіслав Бунятов (Осман) з 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України (ТГ «Говорять Снайпер») написав:

«Обстановка в напрямку Вовчанська зараз дуже напружена. Вночі ворог проводив потужну артилерійську підготовку, диверсійно-розвідувальні групи намагалися промацати прикордонну лінію, отримали на горіхи. Найближчим часом очікується залучення основних резервів, маємо відбитися».

А вже о 9:07 лейтенант ЗСУ з позивним Алекс у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» повідомив: «Вночі в районі Вовчанська орки намагались пошуміти на кордоні, після світло-звукомузики відійшли. Після інформаційних вкидів тепер перейшли до іншого етапу — будуть спроби проривів ДРГ».

А найбільш лаконічно і цікаво о 10:28 написав «Бахмутський Демон»: «На напрямку Вовчанська розйопана піхота русачків, у Борисівці (на мапі позначена синім квадратиком) стерта їх піхота і техніка. З Харківщини написали».

Міноборони України о 13:09 підтвердило авіаційну і артилерійську підготовку і спробу прориву.

«Приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності», – йдеться у повідомленні.

У Міноборони запевнили, що для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. ЗСУ продовжують стримувати наступ ворога.