Росія завдала удару по Одесі

В Одесі біля опівдня пролунав вибух на тлі попередження про швидкісну ціль у напрямку Одещини.

Факт вибуху підтвердив міський голова Труханов. В обласній військовій адміністрації закликали людей перебувати в укриттях.

В Україні станом на 11:40 було оголошено повітряну тривогу у вісьмох областях. Це без врахування постійно «червоних» Криму і Луганщини.

В подібних випадках, як правило, є загроза ударів з літаків стратегічної авіації Ту-22 і Ту-95, авіаційними ракетами, балістикою, а також дронами-камікадзе» Шахед. За даними командування Повітряних сил ЗСУ, цього разу причина в загрозі удару балістикою з півдня.

В таких випадках мова йде про Іскандери, ракети С-300 і С-400 (ними російські фашисти б’ють по прифронтових областях через обмежену дальність польоту), а з початку року були ще й ракети KN23 з КНДР (за даними військових, їх начебто з весни перестали використовувати через величезний відсоток браку).