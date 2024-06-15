Росія завдала ракетного удару по Полтаві

У Полтаві під час оголошеної ракетної небезпеки пролунали вибухи. Про це у суботу, 15 червня, повідомляють Суспільне і Повітряні Сили ЗСУ.

В місті пролунало щонайменше чотири вибухи. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

«Ворог атакує Полтавщину! Перебувайте в укриттях!» — йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, РФ атакувала Полтавщину за допомогою Іскандер-М з Курської області.

Крім того, вибухи пролунали і в Полтавському районі.

Інших деталей та інформації про наслідки наразі немає.

Нагадаємо, 5-го травня ракетний удар пошкодив елеватор у Полтавській громаді, люди під час російської атаки не постраждали.