Росія завдала ракетного удару по Львівщині

Фашистська РОсія завдала удари по енергетичним об’єктах у Львівській області. Про це повідомляє голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Зазначимо, що ворог проводить масовану атаку крилатими ракетами і дронами по Україні.

На цей час є підтвердження від представників влади про влучання в об’єкт енергетики і багатоповерхівку у Луцьку, у промисловий об’єкт на Полтавщині, вибухи у Дніпровському і Криворіжському районах Дніпропетровської області. Мер Харкова повідомляв про вибухи в місті.

Також ЗМІ повідомляли про вибухи у Вінниці, Кривому Розі, Одесі, на Київщині. Однак поки невідомо, чи були це прильоти, чи звуки роботи ППО.