 

Росія завдала ракетного удару по Київу

  1. 31.10.2022
  2. Рубрика:

Сьогодні зранку фашистська Росія здійснюю чергову ракетну атаку на столицю і Київську область.

За даними мера Київа Віталія Кличка, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, як наслідок виникли відключення світла й води.

В свою чергу, глава ОВА Кулеба повідомив про прильоти по одній з громад Київської області.

Отмітимо, що ППО зараз працює не тільки в столичному регіоні, а щей у Полтавській і Вінницькій областях. В останній вдалося збити ракету. 

Подпишитесь на новости
 
redtram
РедТрэм Обменный

Коментарі (0)

Video >>

Опубликовало видео полета российского военного самолета над Пентагоном

10.08.2017 - 12:17
По согласованию с Вашингтоном российский разведывательный самолет Ту-154М 9 августа совершил полет над «святая святых» США. На высоте 1,1 километра он пролетел над зданиями Пентагона и Белого дома, а также военной ...
читать

Черный медвежонок с мамой стали хитом Интернета: видео

25.02.2017
Свыше 200 тысяч просмотров за ...
читать

Украинская группа O.Torvald отлично выступила в финале Евровидения: видео

14.05.2017
Приближается к завершению финал Евровидения. ...
читать

В Киеве возле Кабмина задержан мужчина с карабином: появилось видео

19.06.2018
Сегодня в Киеве полиция задержала ...
читать