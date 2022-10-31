Росія завдала ракетного удару по Київу

Сьогодні зранку фашистська Росія здійснюю чергову ракетну атаку на столицю і Київську область.

За даними мера Київа Віталія Кличка, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, як наслідок виникли відключення світла й води.

В свою чергу, глава ОВА Кулеба повідомив про прильоти по одній з громад Київської області.

Отмітимо, що ППО зараз працює не тільки в столичному регіоні, а щей у Полтавській і Вінницькій областях. В останній вдалося збити ракету.