Росія запустила по Україні крилаті ракети
Сьогодні близько одинадцятої години вечора фашистська Росія запустила по Україні крилаті ракети. Тривога оголошена у всіх областях.
Спочатку командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про крилату ракету на Вінниччині, яка рухалася на північний захід. Фактично одночасно другу ракету зафіксували у напрямку Кропивницького.
Згодом стало відомо про ракети в напрямку Хмельницька, Киівської і Черкаської областей.
Тип ракет поки не називався.
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