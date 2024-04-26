Сьогодні близько одинадцятої години вечора фашистська Росія запустила по Україні крилаті ракети. Тривога оголошена у всіх областях.

Спочатку командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про крилату ракету на Вінниччині, яка рухалася на північний захід. Фактично одночасно другу ракету зафіксували у напрямку Кропивницького.

Згодом стало відомо про ракети в напрямку Хмельницька, Киівської і Черкаської областей.

Тип ракет поки не називався.