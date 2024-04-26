 

Росія запустила по Україні крилаті ракети

  1. 26.04.2024
  2. Рубрика:

Сьогодні близько одинадцятої години вечора фашистська Росія запустила по Україні крилаті ракети. Тривога оголошена у всіх областях.

Спочатку командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про крилату ракету на Вінниччині, яка рухалася на північний захід. Фактично одночасно другу ракету зафіксували у напрямку Кропивницького.

Згодом стало відомо про ракети в напрямку Хмельницька, Киівської і Черкаської областей.

Тип ракет поки не називався.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

В Киеве напали на участниц женского марша, видео

08.03.2018 - 18:46
В Киеве и некоторых городах Украины 8 марта прошли марши «Oh my March!», направленные против домашнего насилия. Уже после их окончания в столице и Ужгороде на активистов напали некие мужчины. ...
читать

Британцы изобрели асфальт, впитывающий лужи моментально (видео)

26.09.2015
Британская компания представила инновационный материал ...
читать

Как выкрутить шуруп со слизанным шлицем

08.12.2015
Каждый в жизни сталкивался с ...
читать

Курьезная и очень неудачная попытка ограбления в автобусе (видео)

12.01.2016
Попытка украсть сумочку по воле ...
читать