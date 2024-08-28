Росія використовує КНДР як військову базу, – Сеул

Через порт Наджін північнокорейська влада могла переправити понад шість мільйонів 152-міліметрових артилерійських снарядів до Росії, які згодом були використані у війні проти України.

Про це у вівторок, 27 серпня, йдеться у доповіді Агентства військової розвідки Південної Кореї, пише Yonhap News Agency.

«Готуючись до тривалої війни в Україні, Росія почала офіційно використовувати Північну Корею як базу постачання зброї та боєприпасів», — вказують розвідники.

Сеул не виключає, що КНДР також могла відправити Росії 122-мм артилерійські снаряди, мобільні зенітні і протитанкові ракети.

«Натомість Москва може надавати Пхеньяну технологічну допомогу в ракетних й шпигунських супутникових програмах», — пояснили у розвідці.

Раніше повідомлялося, що російські війська почали застосовувати проти України північнокорейський далекобійний самохідний протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4.

Яке їхало, таке й здибало. Злочинці всього світу, як раніше пролетаріат, об’єднуються. Наразі ще більш поглибленні відносини будуть між фашистською Росією і абсолютно закритою і тоталітарною КНДР.

Очільник фашистського режиму РФ Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наприкінці червня підписали у Пхеньяні договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами. У свою чергу Кім Чен Ин висловив повну підтримку війни Росії в Україні. За його словами, Кремль вбиває українців з метою захисту суверенітету, інтересів безпеки та територіальної цілісності!

Тобто маємо або приклад політичної шизофренії, або цинічної брехні заради цементування пропагандистської бази самого існування диктатур. На думку лідера КНДР, відносини його країни з Росією «вступають у новий період процвітання». І тут він має певну рацію, бо його країна й справді заробляє на війні, що РФ веде проти України (а ось Росія, навпаки, лише втрачає і ні про будь-яке процвітання для неї мова йти не може).