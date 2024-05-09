Росія скасувала розшук Зеленського і Порошенка

Президента України Володимира Зеленського та колишнього президента Петра Порошенка прибрали з бази розшуку МВС РФ. Про це повідомила Медіазона у четвер, 9 травня.

«Картки розшуку глав України зникли невдовзі після того, як 4 травня їх випадково виявили співробітники державного агентства РІА Новини. Зараз, за анкетними даними обох президентів, сайт видає нуль результатів», – йдеться у повідомленні.

Як раніше з’ясували журналісти, обох президентів України додала до розшуку чергова частина МВС Росії у так званій «ДНР». Саме її номер було вказано у контактній інформації. Сталося це не пізніше 22 лютого, але картки розшуку помітили лише на початку травня.

Нагадаємо, у минулу суботу стало відомо, що в російський розшук оголошено Зеленського та Порошенка. При цьому не було вказано, за якою статтею кримінального кодексу РФ їх розшукують. А пізніше росіяни оголосили в розшук ще чотирьох українських політиків. Мова про колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова, колишнього очільника Міністерства закордонних справ України (з 19 червня 2014 року по 29 серпня 2019 року) Павла Клімкіна та 16-го прем’єр-міністра України (з 14 квітня 2016 року по 29 серпня 2019 року) Володимира Гройсмана. Крім того, МВС Росії оголосило у розшук колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Ще раніше в Росії оголосили в розшук командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука та главу Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.

У Києві назвали такі дії Москви «свідченням відчаю» і «спробою привернути увагу». А в Кремлі заявили, що оголосили у розшук Зеленського і Порошенка в межах розслідувань «злочинів київського режиму».

Взагалі Росія під керівництвом Путіна діє за принципами «око за око», «сам дурак»… Міністерство внутрішніх справ РФ в липні минулого року оголосило в розшук суддю Міжнародного кримінального суду (МКС) Томоко Акане, що видала ордер на арешт глави російського правлячого режиму Володимира Путіна.

А в травні 2023 року це відомство оголосило в розшук Каріма Хана – прокурора Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Владіміра Путіна й дитячого омбудсмена РФ через викрадення дітей із України.