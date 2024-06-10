Росія пригрозила бити по F-16, які Україна зберігатиме за кордоном

Певна кількість винищувачів F-16, які партнери передадуть Україні, будуть зберігатися на безпечних авіабазах за кордоном, щоб не стати мішенями для атак Росії.

Про це повідомив начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов в інтерв’ю Радіо Свобода. В країні-агресорці пообіцяли бити по таким авіабазам…

«Є цифра, яка зайде в Україну. Є певна кількість літаків, які будуть зберігатися на безпечних авіабазах, не в Україні, для того, щоб вони тут не були мішенями. І це буде наш резерв в разі потреби для заміни несправних літаків, під час проведення регламентних робіт», — сказав він.

Голубцов зазначив, що це робиться для того, щоб ЗСУ могли постійно мати в операційному складі певну кількість літаків, яка буде відповідати кількості пілотів, які в нас будуть.

«Буде більше пілотів — буде більше літаків в Україні», — додав він.

Тим часом у Росії заявили, що вважатимуть надані Україні F-16, які базуватимуться за кордоном, «законними цілями», якщо літаки братимуть участь у бойових вильотах.

«Якщо вони (F-16 — ред.) не будуть використовуватися за прямим призначенням, то не будуть (законною ціллю для ЗС РФ — ред.), а ось якщо вони братимуть участь у бойових вильотах, то, безумовно, будуть. Включаючи й аеродроми, на яких вони базуються, з усіма наслідками, що випливають», — заявив голова оборонного комітету Держдуми РФ Андрій Картаполов.

Що стосується цих погроз, то вони з високою долею ймовірності є блефом, бо будь-який удар по території країни НАТО має викликати відповідну військову реакцію, а другий фронт фашистська Росія аж ніяк не потягне.

На користь того, що це блеф, також говорить той факт, що погроза надійшла від депутата, а не представника Кремля. Тобто від людини, яка не приймає подібного роду рішень.

Нагадаємо, Україна просить США навчати більше українських пілотів на F-16, але наштовхується на відмову. Наразі партнери не навчають достатньо українських пілотів для керування F-16, зважаючи на кількість винищувачів, яку незабаром передадуть Україні. Про це у середу, 5 червня, писало Politico із посиланням на вісьмох колишніх та нинішніх посадовців та законодавців США, України та Європи.

Видання стверджує, що Україна говорить про 30 пілотів, які мають негайно розпочати навчання в США. Але у Білому домі кажуть, що не мають достатню кількість місць – можуть прийняти максимум 12. Два інших заклади в Данії та Румунії мають подібну проблему з доступними місцями для тренувань.

За даними видання, під час серії зустрічей і дзвінків протягом останніх кількох тижнів Україна офіційно попросила США навчити додаткову кількість пілотів на базі Національної гвардії Морріса в Тусоні, штат Арізона. При цьому американські законодавці також чинили тиск на адміністрацію, щоб вона схвалила додаткове навчання.

У відповідь США заявили, що інші країни теж стоять у черзі для підготовки на F-16, вони не можуть порушити свої зобов’язання перед цими країнами. За словами речниці ВПС США, до кінця вересня Національна гвардія планує підготувати 12 українських пілотів на базі в Тусоні.

Неназваний колишній чиновник повідомив, що з такими темпами Україна не матиме повної ескадрильї підготовлених пілотів до кінця 2025 року.