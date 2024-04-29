Росія і Китай переходять на підпільні платежі через відмову банків

Великі банки Китаю відмовляються від фінансування транзакцій, пов’язаних із Росією, тому окремі китайські компанії звертаються до підпільних каналів фінансування, таких як валютні брокери на кордоні та навіть до забороненої криптовалюти.

Про це повідомляє Reuters в понеділок, 29 квітня.

США ввели санкції проти Росії та російських організацій з моменту вторгнення до України у 2022 році. Тепер загроза поширення цих заходів поширилася банками в Китаї.

Сім торгових і банківських джерел Reuters повідомили, що ця ситуація створює проблему для дрібних китайських експортерів, а решта — повністю пішли з російського ринку.

Тепер великі банки потребують кількох місяців, а не днів, щоб провести платежі з Росії, що змушує його використовувати нетрадиційні платіжні канали або скорочувати свій бізнес.

Як ми вже писали, кілька банків КНР, серед яких найбільший у Китаї ICBC, а також China Citic Bank, Industrial Bank і Bank of Taizhou, перестали приймати платежі в юанях з Росії.

Але в цілому Китай посилив свою підтримку Росії, зокрема, наданням даних геопросторової розвідки. Про це 6 квітня повідомив Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Стверджується, що Китай надав Росії супутникові знімки для військових цілей, а також мікроелектроніку і верстати для танків. Один зі співрозмовників видання також зазначив, що підтримка Китаю охоплює і оптичні прилади, паливо для ракет і посилення космічної співпраці.

Як пише видання, Пекін намагається виглядати нейтральним щодо війни в Україні, проте він створив глибокий союз із Москвою в рамках того, що Сі Цзіньпін і Владімір Путін назвали дружбою «без кордонів» напередодні зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні. У 2023 році обсяг торгівлі між двома країнами сягнув рекордних 240 мільярдів доларів. Після відтоку західних виробників і численних санкцій сусід Росії став постачальником усього — від одягу до техніки та автомобілів. Водночас Росія збільшила експорт до Китаю таких сировинних товарів, як вугілля та нафта.