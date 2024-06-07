Росія готує нову ІПСО за $15 млн, – ГУР

Спецслужби фашистської Росії ведуть підготовку до чергової інформаційно-психологічної операції (ІПСО), спрямованої на дискредитацію військового керівництва України, зокрема, проти української військової розвідки.

Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України у п’ятницю, 7 червня.

«На реалізацію нової масштабної кампанії проти України росіяни виділили 15 млн доларів. Агентура російських чекістів уже отримала вказівки організувати оплачуване виготовлення та поширення у медіапросторі України і західних держав відповідних матеріалів», – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що мова йде про низку статей і фільмів, у яких, зокрема, планують розкрити дані співробітників ГУР МО України, задіяних у координації бойової роботи спеціальних підрозділів Сил безпеки і оборони України.

У ГУР назвали три мети інформаційної атаки Росії:

дискредитація українських бойових спецпідрозділів, їхніх офіцерів та співробітників;

блокування роботи відомств, які розробляють і виконують бойові та спеціальні завдання проти Москви;

створення в Україні ще одного фактору суспільної напруги.

Раніше у ГУР заявили, що Росія готує нові ІПСО для дискредитації України на липень поточного року. Окупанти шукають уламки ракет від систем ППО Patriot на окупованих територіях для підготовки дезінформаційних операцій.

За словами представника ГУР Андрія Юсова, є інформація, що ворог буде продовжувати і далі використовувати тему падіння літака Іл-76 під Бєлгородом для проведення ІПСО, тиску всередині країни та дискредитації України за кордоном.

«Орієнтовно на липень певні дії з боку так званого Слідчого комітету держави агресора заплановані, де фальсифікуються якісь докази. Одразу після цього інциденту росіяни поставили завдання своїм підрозділам шукати уламки, зокрема, ракет Patriot на тимчасово окупованих територіях, щоб пробувати ліпити якусь доказову базу. Поки що ліпиться погано, інакше вже була б активність з їхнього боку», — зазначив представник ГУР.

Він додав, що осійська пропаганда також буде використовувати теракт у ТЦ Крокус у Підмосков’ї, намагаючись притягнути до нього Україну.

А Центр протидії дезінформації 29 травня заявив, що росіяни просуватимуть тему повторного наступу з території Білорусі.