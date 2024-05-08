Рятувальники Вінниччини показали, як гасили пожежу після ракетного удару

Як ми вже повідомляли з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ і Укренерго, сьогодні вранці фашистська Росія завдала ракетних ударів по енергетичних об’єктах у шістьох областях, в тому числі у Вінницькій.

Згодом ГУ ДСНС у Вінницькій області проінформувало, що місцевим рятувальникам довелося приборкувати масштабну пожежу на об’єкті критичної інфраструктури. Населений пункт не вказується.

Але зазначається, що постраждалих не було. А полум’я гасили з залученням більше 60 рятувальників і 18 одиниць спеціальної техніки.

У відомстві оприлюднили фото з гасіння.

Тим часом в АТ «Вінницяобленерго» повідомили, що диспетчер компанії отримав команду від диспетчерського центру НЕК «Укренерго» на введення обмежень споживання потужності для непобутових споживачів області з 18:00 до 23:00.