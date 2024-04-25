РФ виробляє зброю понад потребу і наповнює склади, – Пісторіус

Росія вже виробляє більше зброї, ніж їй потрібно для війни проти України, і поповнює свої військові склади. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє N-TV.

Міністр наголошує, що зі збільшенням витрат на озброєння та становлення російської економіки на «військові рейки» значна частина того, що виробляється, більше не йде на фронт, а потрапляє на склади.

Пісторіус вважає, що російський диктатор Володимир Путін може мати плани подальших ескалацій.

«Ви можете бути наївними і сказати, що він робить це лише з обережності. Як скептична людина, я сказав би в цьому випадку, що він робить це, тому що в нього є плани, або щось може бути», — додав міністр оборони Німеччини.

Нагадаємо, в березні в РФ вихвалялися, що в рази збільшили виробництво авіаційних бомб масою в п’ять центнерів, вдвічі – півторатонних, а також розпочали серійне виробництво трьохтонних.

Також у Росії почали додавати до універсальних модулів планерування і корекції (УМПК) фугасних бомб (ФАБ) самоліквідатори, що значно ускладнює їх знешкодження. Про це повідомляв спеціалізований ресурс Defense Express.

Зазначалося, що росіяни вдосконалюють ФАБи самоліквідаторами або ж детонаторами відкладеної дії, який допомагає підірвати боєприпас, якщо він не розірвався після контакту з поверхнею.