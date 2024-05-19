РФ вдарила ракетами «Іскандер» по місцю відпочинку біля Харкова

У результаті ракетного удару РФ по селу Черкаська Лозова у Харківській області загинули п’ятеро мирних жителів, серед яких вагітна жінка. Ще 16 осіб постраждали, повідомила 19 травня прокуратура регіону.

За даними слідства, у неділю близько 11.00 російська армія вдарила по базі відпочинку у Малоданилівській громаді з території Бєлгородської області ракетою типу Іскандер-М.

Приблизно через десять хвилин ворог повторно атакував це ж місце.

«Пʼять людей загинули, серед них четверо цивільних чоловіків та жінка, яка перебувала на сьомому місяці вагітності. Шістнадцять осіб отримали поранення, серед яких працівник поліції та фельдшер швидкої допомоги, які приїхали на допомогу людям після першого удару. Також легкі тілесні ушкодження отримала 8-річна дівчинка», — наголосили у відомстві.

За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, розпочато досудове розслідування (ч. 2 ст. 438 КК України).