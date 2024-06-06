 

РФ планує військові навчання у Карибському морі

  1. 06.06.2024
  2. Рубрика:

У США вважають, що Росія найближчими тижнями розпочне повітряні й військово-морські навчання в Карибському морі, повідомляє CBS News.

Видання зазначає, що навчання, у яких братимуть участь російські військові кораблі та дальні бомбардувальники, стануть першими одночасними повітряними та морськими маневрами, які Росія проводить у Карибському басейні з 2019 року.

США називають їх відповіддю на американську підтримку України та активізацію військових навчань США з союзниками по НАТО, але вважається малоймовірним, що вони є відповіддю на нещодавнє часткове скасування президентом США Джо Байденом заборони на використання Україною американської зброї по цілях у Росії, оскільки вони планувалися раніше.

За словами джерела видання, російські навчання не вважаються прямою загрозою для США.

За прогнозами, російські кораблі зайдуть у порти на Кубі та, можливо, у Венесуелі.

Повідомляється, що навчання триватимуть щонайменше все літо, а їх кульмінацією стануть всесвітні військово-морські навчання восени.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Удивительные кадры северного сияния сняли у берегов Норвежского моря: видео

22.07.2017 - 12:36
Северное сияние относится к тем природным явлениям, которым удается зачаровывать. Причем, как наблюдающих его где-то за полярным кругом или вблизи этой условной линии, так и любующихся снимками или видео. Польский ...
читать

Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались: видео

18.11.2017
Российский комик и телеведущий Максим ...
читать

Появилось новое видео обстрела депутата Госдумы на Донбассе

05.03.2018
Российские СМИ продолжают рассказывать историю ...
читать

Стало известно, что снимала победительница Евровидения в Киеве

25.07.2018
Если поначалу в группе Нетты ...
читать