РФ планує військові навчання у Карибському морі

У США вважають, що Росія найближчими тижнями розпочне повітряні й військово-морські навчання в Карибському морі, повідомляє CBS News.

Видання зазначає, що навчання, у яких братимуть участь російські військові кораблі та дальні бомбардувальники, стануть першими одночасними повітряними та морськими маневрами, які Росія проводить у Карибському басейні з 2019 року.

США називають їх відповіддю на американську підтримку України та активізацію військових навчань США з союзниками по НАТО, але вважається малоймовірним, що вони є відповіддю на нещодавнє часткове скасування президентом США Джо Байденом заборони на використання Україною американської зброї по цілях у Росії, оскільки вони планувалися раніше.

За словами джерела видання, російські навчання не вважаються прямою загрозою для США.

За прогнозами, російські кораблі зайдуть у порти на Кубі та, можливо, у Венесуелі.

Повідомляється, що навчання триватимуть щонайменше все літо, а їх кульмінацією стануть всесвітні військово-морські навчання восени.