РФ намагалась дестабілізувати ситуацію в українських тюрмах, – Нацполіція

Начальник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Україні Андрій Рубель заявив, що Кремль намагався дестабілізувати ситуацію в українських в’язницях, використовуючи свого «злодія в законі» (вора в законі). Про це повідомляє РБК-Україна

За його словами, Україна бачить тенденцію до використання росіянами їхніх «ворів в законі» для того, щоб впливати та певною мірою контролювати процеси в організованій злочинності на території України.

«На сьогодні у нас достатньо інструментів для того, щоб бути на крок попереду і запобігати будь-яким спробам підірвати національну безпеку та дестабілізувати ситуацію в країні», — зазначив Ребель.

Він повідомив, що на початку повномасштабного вторгнення нацполіція проводила відпрацювання у певних регіонах країни, де стало зрозуміло, що через зв’язки з криміналітетом може бути розхитування ситуації на тих територіях.

«Ми слідкуємо за тим, що відбуваються у кримінальному світі, а особливо — за діями його «очільників». Для прикладу, є такий «вор в законі» — Захарій Калашов («Шакро Молодой», найавторитетніший «вор» на території всього пострадянського простору, — ред.). У березні 2024 року він був достроково звільнений із тюрми у РФ і планував дестабілізувати ситуацію в українських в’язницях — підтримати РФ, так би мовити. Ми розуміємо, що він у тісному зв’язку з російськими спецслужбами, тому що так просто він би не вийшов з в’язниці», — розповів Рубель.

Посадовець додав, що саме через Калашова росіяни хотіли вплинути на українські тюрми.

«Банально, зробити бунти в СІЗО, у колоніях. Спрацювали на випередження і цього не вийшло — ми повністю контролюємо цю ситуацію», — заявив він.