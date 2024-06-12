РФ може напасти на НАТО за п’ять років, – Пісторіус

Росія може напасти на країну-союзницю НАТО або іншу сусідню державу вже у 2029 році. Про це у середу, 12 червня, повідомляє ZDF heute з посиланням на міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

Звісно, цього не станеться, якщо вдасться допомогти Україні перемогти у війні і притягти винних у ній до відповідальності.

Зокрема, Борис Пісторіус, виступаючи на прес-конференції у Берліні, заявив, що «ситуація змінилася порівняно з тим, що було кілька років тому».

«Ми повинні виходити з того, що у 2029 році Росія зможе напасти на одну з країн НАТО. Тому ми маємо відновити потенціал стримування», — заявив Пісторіус.

Міністр повідомив, що найближчим часом чисельність армії ФРН має бути збільшена із 181 тисячі осіб до 203 тисяч. Крім того, Міноборони планує залучити до військових навчань ще близько 200 тисяч резервістів.

Пісторіус підкреслив, що бундесвер буде набирати «найсильніших, найпідготовленіших і наймотивованіших».

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина має намір модернізувати свою армію, аби бути готовою до ведення війни.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що у Бундесвері (Збройні сили Німеччини) готуються до можливого конфлікту між Росією і НАТО і змоделювали сценарій нападу РФ на НАТО.