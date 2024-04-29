 

Рейд по «рибних місцях» на вінницьких ринках: у торговців перевіряли документи

  1. 29.04.2024
  2. Рубрика:

Інспектори Вінницького рибоохоронного патруля 27 квітня здійснили спільний рибоохоронний рейд з представниками Держпродспоживслужби по ринках обласного центру.

Про це повідомляє Вінницький рибоохоронний патруль.

«Під час рейду перевірялась законність набуття права володіння на водні біоресурси, що перебували в обігу. Крім цього, перевірено охоплення обов’язковою ветеринарно-санітарною експертизою свіжої риби, що реалізовувалась на ринках. Під час рейду порушень чинного законодавства щодо порядку придбання та збуту об’єктiв тваринного свiту, безпечності та окремих показників якості харчових продуктів не виявлено», – йдеться у повідомленні.

Одночасно проводилась масово-роз’яснювальна робота із попередженням про відповідальність за порушення Правил любительського рибальства, якими забороняється продаж або скуповування риби, ікри і водних безхребетних та продуктів їх переробки без наявності документа, який підтверджує законність їх придбання, та сертифіката якості.

Вінницький рибоохоронний патруль також нагадує та закликає суворо дотримуватись встановлених норм законодавства під час нересту. Адже він відіграє важливу роль у відтворенні природних ресурсів та підтриманні сталих запасів риби. 

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Как кот с совой весело проводят время (видео)

20.01.2016 - 15:23
Продолжая тему дружбы между животными, расскажем вам о взаимоотношениях кота и совы. Просмотрев видеоролик – получите удовольствие от созерцания взаимодействия двух хищников. Помимо обычных игр, они еще и совместно охотятся ...
читать

В Желтых Водах автомобиль с полицейскими расстреляли из гранатомета: видео

11.11.2017
Вечером 10 ноября по автомобилю ...
читать

На Донбассе уничтожена российская военная техника: видео

17.04.2018
За первые 18 часов 17 ...
читать

Украина выиграла у Финляндии и вышла на 2-ое место: видео гола

12.11.2016
Закончился первый тайм матча четвертого ...
читать