Рейд по «рибних місцях» на вінницьких ринках: у торговців перевіряли документи

Інспектори Вінницького рибоохоронного патруля 27 квітня здійснили спільний рибоохоронний рейд з представниками Держпродспоживслужби по ринках обласного центру.

Про це повідомляє Вінницький рибоохоронний патруль.

«Під час рейду перевірялась законність набуття права володіння на водні біоресурси, що перебували в обігу. Крім цього, перевірено охоплення обов’язковою ветеринарно-санітарною експертизою свіжої риби, що реалізовувалась на ринках. Під час рейду порушень чинного законодавства щодо порядку придбання та збуту об’єктiв тваринного свiту, безпечності та окремих показників якості харчових продуктів не виявлено», – йдеться у повідомленні.

Одночасно проводилась масово-роз’яснювальна робота із попередженням про відповідальність за порушення Правил любительського рибальства, якими забороняється продаж або скуповування риби, ікри і водних безхребетних та продуктів їх переробки без наявності документа, який підтверджує законність їх придбання, та сертифіката якості.

Вінницький рибоохоронний патруль також нагадує та закликає суворо дотримуватись встановлених норм законодавства під час нересту. Адже він відіграє важливу роль у відтворенні природних ресурсів та підтриманні сталих запасів риби.