Рада підвищила штрафи для ухилянтів

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект №10379 про посилення відповідальності за військові правопорушення.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram в четвер, 9 травня.

«Парламент проголосував в цілому №10379 про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення мобілізації. За – 256», – написав нардеп.

За його словами, до другого читаня багато негативних норм із законопроєкту прибрали.

Згідно з порівняльною таблицею, оприлюдненою на сайті Верховної Ради, редакція другого читання проєкту закону передбачає, що за порушення правил військового обліку (стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення) встановлюватимуться такі штрафи:

в мирний час – від 3400 до 5100 гривень;

повторно впродовж року – від 5100 до 8500 гривень;

в особливий період – від 17000 до 25500 гривень.

Водночас за порушення законодавства про оборону та мобілізацію (стаття 210-1 КУпАП) планується встановити такі штрафи:

в мирний час – від 5100 до 8500 гривень для громадян, від 17000 до 25500 гривень – для посадових і юридичних осіб;

повторно впродовж року – від 8500 до 11900 гривень для громадян, від 25500 до 34000 гривень – для на посадових і юридичних осіб;

в особливий період – від 17000 до 25500 гривень для громадян, від 34000 до 51000 гривень – для на посадових і юридичних осіб.

Штрафи накладатимуть впродовж трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з моменту його вчинення.

Нагадаємо, 10 квітня Верховна Рада підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення щодо мобілізації.

Також повідомлялося, що 8 травня Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію засуджених.

Плюс в Україні більше не буде чоловіків зі статусом «обмежено придатний» до військової служби. Натомість їх ділитимуть на чотири категорії за станом здоров’я.

Громадян за станом здоров’я ділитимуть на чотири категорії: