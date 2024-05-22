 

Рада підтримала єдину роумінгову зону з Євросоюзом

  1. 22.05.2024
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Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт про єдину роумінгову зону з Європейським Союзом. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram в середу, 22 травня.

«Тепер українці, які подорожують країнами Євросоюзу, будуть користуватися національними тарифами мобільного зв’язку і не будуть сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу», — зазначив парламентарій.

17 листопада 2023 року у Верховній Раді було зареєстровано євроінтеграційний законопроєкт №10265 щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу. У лютому поточного року Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про єдину роумінгову систему з ЄС.

У Міністерстві цифрової трансформації зазначили, що українці, які подорожуватимуть країнами ЄС, зможуть користуватися національними тарифами мобільного зв’язку і не сплачувати додаткових коштів за послуги роумінгу протягом чотирьох місяців. Так само європейські мандрівники користуватимуться домашніми тарифами.

З ухваленням законопроєкту Україна виконує одну з умов євроінтеграції у сфері електронних комунікацій для створення єдиного цифрового ринку з ЄС. 

Нагадаємо, ще у лютому 2023 року сім українських та 20 європейських операторів мобільного та фіксованого зв’язку підписали спільну заяву про координацію зусиль для забезпечення доступного роумінгу для українців у ЄС.

Угоду підписали Київстар, Vodafone Ukraine, lifecell, Укртелеком, Data Group, Vega Telecom Group та 3Mob.

Заява регламентує умови, завдяки яким 4,9 млн українців, які зараз перебувають у країнах Євросоюзу, могли отримувати доступні послуги роумінгу. Переваги також поширюються на українців, які виїжджають до ЄС із короткостроковими візитами, наголошується у повідомленні.

«Підписання спільної заяви — результат копіткої роботи команди НКЕК та Європейської комісії, спільно з колегами з BEREC, але насамперед завдяки значним зусиллям українських та європейських операторів», — сказав голова НКЕК Олександр Животовський.

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