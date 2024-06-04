Путін змушений носити бронежилет

Останнім часом багато хто звернув увагу, що на вуличних заходах лідер фашистського режиму РФ Путін виглядає дещо «розкаченим». Секрет у тому, що він носить бронежилет.

Підтверджує це й видання The Moscow Times з посиланням на двох російських чиновників та джерело, близьке до Кремля.

За словами одного з посадовців, який неодноразово особисто бачив Путіна під час його публічних заходів, той почав носити бронежилет ще 2023 року — за рекомендацією Федеральної служби охорони та Служби безпеки президента.

«Цього року 9 травня під час параду начальник абсолютно точно був у прихованому бронежилеті», — розповів чиновник, який був присутній на Красній площі під час військового параду.

На прохання видання британська консультантка з питань безпеки Джейд Міллер вивчила відеокадри з виступом Путіна на параді 9 травня 2024 року і також дійшла до висновку, що глава РФ справді був у бронежилеті.

Звісно, російський диктатор боїться замаху, адже на його руках кров сотень тисяч, якщо не мільйона вбитих людей — росіян, українців, чеченців, сирійців, грузин, лівійців…

Нагадаємо, кілька днів тому повідомлялося, що на Алтаї горіла резиденція Путіна.

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