 

Путін назвав свої дві умови завершення війни проти України

  1. 14.06.2024
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Напередодні Саміту миру у Швейцарії, куди РФ не запрошено, лідер фашистського режиму Росії Путін сформулював свої умови припинення війни проти нашої країни.

Під час виступу в МЗС Росії він заявив, що негайно надасть наказ припинити вогонь і розпочати переговори про «остаточне завершення конфлікту».

Звісно, ці умови неприйнятні, бо фактично є повною протилежністю головних умов України. А саме Путін хоче, щоб Україна оголосила про вивід своїх військ з Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей і розпочала цей процес. Мовляв, повний вивід військ з цих територій (в адміністративних межах областей)  і офіційна відмова від вступу в НАТО — є шляхом до завершення війни.

Нагадаємо, що Україна пропонує формулу миру, головною складовою якої є повний вивід російських військ і сил з захоплених територій Донбасу, Запоріжжя, Херсонщини і Криму. Без цього не можна розраховувати на справедливий мир. Також без цього будуть недієздатні будь-які гарантії щодо непоновлення Росією війни через певний період.

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