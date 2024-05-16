Путін і Сі готуються до війни, – The Telegraph

Візит Володимира Путіна до Китаю подається обома країнами як координація мирних зусиль, але насправді Пекін і Москва готуються до протистояня Заходу. Про це у четвер, 16 травня, пише британське видання The Telegraph, аналізуючи перші заяви Путіна і Сі Цзіньпіня.

«У коментарях на камери перед закритими переговорами два лідери говорили про глобальну стабільність і вирішення конфліктів, таких як війна в Україні. Але коли вони сіли за стіл для переговорів у четвер вранці, стало зрозуміло, що там не йшла мова лише про мир», — йдеться у публікації.

Видання вказує, що разом із Путіним до КНР приїхав новий міністр оборони Андрій Бєлоусов, також його переведений в Раду безпеки РФ попередник Сергій Шойгу, керівники Росатому і Роскомосу. За словами аналітиків, це вказує на розширення саме військового співробітництва між державами.

«Путін і пан Сі не приховували своєї готовності співпрацювати разом у «безмежному» партнерстві, щоб змінити світовий порядок під керівництвом США», — пише The Telegraph.

Видання нагадує, що Пекін відмовився засудити російську агресію проти України і натомість підживлює російський ВПК технологіями подвійного призначення. Тим часом Росія постійно наголошує на підтримці Пекіна в питаннях, пов’язаних з Тайванем, куди Китай погрожував вторгнутися.

В матеріалі сказано, що напередодні свого візиту Путін сказав китайському інформаційному агентству Сіньхуа, що зустріч сприятиме спільним зусиллям щодо зміцнення «територіальної цілісності та безпеки наших країн» у рамках «стратегічного партнерства координації для нової ери».

«Щодо того, що це означає для військової та геополітичної співпраці, два автократичних лідери, ймовірно, змусять Захід здогадуватися», — пише The Telegraph.

У Держдепі США порадили Китаю припинити підтримку Росії у її війні проти України, якщо Пекін розраховує відновити продуктивні відносили з Європою.

Нагадаємо, Китай виступає за проведення міжнародної мирної конференції по «кризі в Україні», яку свого часу визнають і Москва, і Київ. Про це 7 березня сказав міністр закордонних справ КНР Ван І. За його словами, помилкові уявлення і прорахунки будуть накопичуватися і можуть призвести до ще більшої кризи, якщо мирні переговори не відбудуться.

«Уроки в цьому відношенні не повинні бути забуті», – резюмував очільник МЗС КНР.

Насправді, всі ці ініціативи Китаю йдуть в одному ключі із російськими забаганками. Фашистський режим Путіна теж прагне «миру» — припинення вогню з «урахуванням ситуації на землі», тобто з фіксацією за Росією захоплених українських територій. Більше того, зрозуміло, що при таких розкладах будуть неможливі репарації. Ба більше, ризик наступної війни залишиться вкрай високим.

Також Китай продовжує неприйнятну риторику щодо визначення розв’язаної Росією війни як якоїсь міфічної «української кризи». При таких підходах мирні переговори неможливі за визначенням.