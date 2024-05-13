 

Прорив окупантів на Харківщині: що змінилося за добу

  1. 13.05.2024
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Три дні поспіль російські окупанти незначно, але все-таки просуваються у північному прикордонні Харківської області. Успіхи агресора за минулу добу зафіксував авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Дивись для порівняння скриншоти його карти за підсумками одинадцятого та дванадцятого травня. На останньому він червоно-коричневою штриховкою та пунктиром позначив втрачені території, на яких за вчора вже встигли закріпитися загарбники.

Ми ж, у свою чергу, для наочності на його мапі червоними стрілками умовно позначили місця розширення сірої зони в наш бік.

В анотації «DeepState» зазначив, що дванадцятого травня загарбники остаточно захопили села Мороховець, Олійникове та Зелене. Раніше ворог окупував Стрілечу, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку.

Ще декілька сіл станом на початок поточної доби перебували в зоні активних боїв: Глибоке, Лук’янці, Зелене, Гатище та, можливо, Стариця і Бугруватка.

З позитиву можна зазначити те, що «DeepState» фактично заперечив вчорашню інформацію про прорив інтервентів до Вовчанська зі сходу.

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