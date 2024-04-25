Профессиональная чистка зубов: мифы и реальность

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  1. 25.04.2024
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Регулярная гигиена ротовой полости порой не спасает от налета и неприятного запаха изо рта. Причина кроется в твердых отложениях – зубном камне, который со временем накапливается на труднодоступных участках. Удалить его в домашних условиях практически невозможно, но выход есть – профессиональная чистка зубов Аир Флоу от Oxford Medical. 

Распространенные мифы о профессиональной гигиене 

Многие пациенты относятся к процедуре чистки скептически, ведь вокруг этой темы бытует немало заблуждений. Развенчаем самые популярные из них:

  • «чистка травмирует эмаль» – современные методы используют безопасные средства и мягкие порошки, которые бережно удаляют налет; 
  • «после чистки повышается чувствительность зубов» – при удалении твердых отложений может появляться раздражение мягких тканей и нервных окончаний, но неприятные ощущения исчезают сами собой спустя 1-3 дня; 
  • «чистка удаляет фтор с поверхности зуба» – фториды проникают вглубь эмали и костной ткани, поэтому гигиеническая процедура полностью безопасна; 
  • «делать чистку слишком часто нельзя» – частично это утверждение правдиво, гигиену стоит проводить раз в 6-12 месяцев. 

Можно смело утверждать, что профессиональная чистка не только безвредна, но и полезна для здоровья зубов и десен. Она удаляет зубной налет и камень – основные причины развития кариеса, гингивитов и пародонтитов. 

Какой эффект дает профессиональная чистка Air Flow 

Современный аппарат Air Flow работает на основе ультразвука и абразивного порошка, в состав которого входит безопасный для организма карбонат кальция. Стоматолог распыляет средство на поверхность зубов, и мягкие частицы эффективно удаляют мягкие и твердые зубные отложения. После этого зубы полируются специальными щеточками, а в конце процедуры наносится состав для снижения чувствительности. 

В итоге улучшается цвет эмали, исчезает неприятный запах изо рта, кровоточивость десен. Зубы становятся идеально гладкими, что препятствует скоплению новых отложений.

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