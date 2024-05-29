Призначено бій-реванш Усика і Ф’юрі

Олександр Усик і Тайсон Ф’юрі не зустрінуться вдруге в жовтні. Бій-реванш між боксерами має відбутися лише наприкінці року, під Різдво. Таку інформацію надали організатори поєдинку.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх повідомив, що другий бій між українцем і британцем запланований на 21 грудня.

Як і перший, він пройде в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

«Реванш між абсолютним чемпіоном Олександром Усиком і чемпіоном Тайсоном Ф’юрі тепер заплановано на 21 грудня 2024 року під час сезону в Ер-Ріяді. Світ спостерігатиме ще один історичний бій. Наша відданість фанатам боксу продовжується. Сподіваємося, вам сподобається», — написав Туркі.

Таким чином, правим виявився Тедді Атлас, який не вірив у те, що реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі відбудеться у зазначений термін. За словами відомого американського тренера, український та британський боксери просто фізично не встигнуть відновитися до другого поєдинку, який заплановано провести у жовтні.

«Забудьте про те, з ким далі буде битися Ф’юрі. У них має відбутися реванш. Я не вірю, що він пройде в жовтні. Після всього, що ці хлопці пройшли у фізичному плані, а ще у них було три тренувальні табори поспіль. Поєдинок повинен був відбутися, але цього не сталося. Тайсон Ф’юрі постраждав. Потім він отримав розсічення, і бій перенесли вдруге.

Я сумніваюся, що вони поб’ються через п’ять місяців у жовтні. Я маю сумніви, що фізично вони будуть готові знову це зробити. Я не можу в це повірити. Вони говорять про це, цю дату прописано в контракті, але контракти наскільки хороші, як чорнило на папері. А чорнило можна перекреслити», — наводить слова Атласа Boxing News 24.