Представниця Ізраїлю на пісенному конкурсі «Євробачення-2024» співачка Еден Голан потрапила до бази сайту Миротворець.

Співачку звинувачують у підтримці російської окупаційної влади. Відомо, що артистка народилася в Ізраїлі, але в дитинстві переїхала з родиною до Москви і прожила там більшу частину життя. Вона також брала участь у дитячому пісенному конкурсі Євробачення від Росії та російському Голосі.

Крім того, у 2016 році Голан незаконно перетнула кордон України і поїхала до окупованого Криму. Згідно з наданою інформацією, там співачка займалася комерційною діяльністю та брала участь у пропагандистських заходах Російської Федерації.

Еден повернулася на батьківщину два роки тому, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зазначимо, під час Євробачення проти Голан було досить багато негативу і акцій протестів з вимогами зняти її з конкурсу. Але все це стосувалося не її особисто, а Ізраїлю, проти політики якого активно виступає мусульманський світ. Плюс на Заході теж вважають, що війна проти ХАМАСу ведеться неприпустимими методами через велику кількість жертв серед мирного населення.

Якби було відомо про її проросійськість, думаємо, вона отримала б велику порцію хейту й від тих, хто її підтримував.